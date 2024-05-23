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وصول الفوج الأول من حجاج أوزباكستان إلى مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل إلى مكة المكرمة اليوم، الفوج الأول من حجاج أوزباكستان وبلغ عددهم نحو 950 حاجًا.
وقد تم تجهيز الإمكانيات كافة وتجنيد الطاقات لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير للحجاج طوال فترة وجودهم لأداء نسكهم، انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة، بالعمل على العناية والاهتمام بضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وصول الفوج الأول من حجاج أوزباكستان إلى مكة المكرمة - واس

حجاج أوزباكستان

قدم عدد من حجاج الفوج الأول شكرهم لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، والتسهيلات التي تم وضعها لتيسير رحلة الحاج وجعلها رحلة آمنة مطمئنة.
وصول الفوج الأول من حجاج أوزباكستان إلى مكة المكرمة - واس
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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