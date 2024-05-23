شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات "الجاسر" بمنتدى النقل الدولي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

منتدى النقل الدولي

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الأمينَ العام لمنتدى النقل الدولي (ITF) يونغ تاي كيم، وذلك على هامش أعمال المنتدى، المنعقد بمدينة لايبزيج الألمانية.وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال منتدى النقل الدولي، والمبادرات التي تقوم بها المملكة للإسهام في مجال النقل المستدام.كما التقى المهندس صالح الجاسر, وزير النقل بجمهورية أوزبكستان محكموف إلهوم رستموفيتش.وبحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين في مجالات النقل الجوي، وسبل دعمها وتعزيزها.