"النسوان اللي ربتك مش إحنا".. شاهد مشادة بين إعلامية مصرية وصحفي إسرائيلي على الهواء

صحيفة الخليج 365: حدثت ملاسنة على الهواء بين الكاتبة والإعلامية المصرية هند الضاوي، والصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وخلال برنامج "اسأل أكثر" على قناة روسيا اليوم، قال كوهين:" مصر ليس لها دخل بما يحدث في غزة"، وردت عليه الضاوي قائلة:" أنت اللي ليس لك دخل أنت محتل".

ورد كوهين على الضاوي قائلاً:" النسوان ما بتخليك تحكي، النسوان بالعين راديو".

وردت عليه الضاوي قائلة:" النسوان اللي ربتك مش إحنا، إحنا 7 آلاف سنة حضارة الست عندنا كانت ملكة، هذا ما تفعلوه انتم نسوان في إسرائيل".