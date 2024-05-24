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"النسوان اللي ربتك مش إحنا".. شاهد مشادة بين إعلامية مصرية وصحفي إسرائيلي على الهواء

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صحيفة الخليج 365: حدثت ملاسنة على الهواء بين الكاتبة والإعلامية المصرية هند الضاوي، والصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وخلال برنامج "اسأل أكثر" على قناة روسيا اليوم، قال كوهين:" مصر ليس لها دخل بما يحدث في غزة"، وردت عليه الضاوي قائلة:" أنت اللي ليس لك دخل أنت محتل".

ورد كوهين على الضاوي قائلاً:" النسوان ما بتخليك تحكي، النسوان بالعين راديو".

وردت عليه الضاوي قائلة:" النسوان اللي ربتك مش إحنا، إحنا 7 آلاف سنة حضارة الست عندنا كانت ملكة، هذا ما تفعلوه انتم نسوان في إسرائيل".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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