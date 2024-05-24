شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 9 صباحًا على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

بينما تبدأ الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.