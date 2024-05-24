شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج باكستان يشيدون بسرعة الإجراءات وتطور الخدمات خلال وصولهم لمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

حج ميسر

الدمام - شريف احمد - استقبلت شركة مطوفي حجاج جنوب "آسيا"، أمس، حجاجًا من دولة باكستان يمثلون الأفواج الأولى من الحجاج الباكستانيين القادمين لمكة المكرمة.وأوضح المساعد التنفيذي للشركة غفران سامي كتبي أنه تم توفير كافة الإمكانيات وتجنيد الطاقات لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير للحجاج طوال فترة وجودهم لأداء نسكهم.وبين أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالعمل على العناية والاهتمام بضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية وفي سهولة ويسر.من جهتهم عبر عدد من حجاج باكستان عن سعادتهم على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، لتيسير رحلة الحاج وجعلها رحلة آمنة مطمئنة ، مشيدين بسرعة التعامل معهم لإنهاء إجراءاتهم.