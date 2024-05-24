شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تسخر كوادر بإمكانات عالية لخدمة الحجاج في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخّرت المديرية العامة للجوازات إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مطار حضرة شاه جلال الدولي بدكا بجمهورية بنجلاديش من خلال كوادر بشرية مؤهلة بعدد من اللغات واستثمار التقنية لإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وتأتي مشاركة المديرية العامة للجوازات في إنهاء إجراءات الحجاج بانسيابية عالية من خلال توفير كاونترات مزودة بأحدث الأجهزه التقنية، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم. مبادرة طريق مكة يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

