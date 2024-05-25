بيان من الخارجية السعودية بشأن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية الجديد ضد إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورًا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح؛ استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت خلال بيان : إن “المملكة، إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني؛ إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.

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