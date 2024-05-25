شكرا لقرائتكم خبر عن دون مراجعة.. إتاحة خدمة بيان رحلة المستثمر عبر منصة "أبشر أعمال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن إتاحة خدمة بيان رحلة المستثمر، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال".

ويأتي هذا دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية. خدمت منصة "أبشر أعمال" وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي.

كما يأتي هذا ضمن جهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين.

هذا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، والتمكين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

