عمداء شؤون الطلاب بالجامعات يستعرضون مبادرات وبرامج وزارة الثقافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الملك خالد أمس الأول الاجتماع الـ24 للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن دعجم، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية ودور لجنة عمداء شؤون الطلاب من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين عمادات شؤون الطلاب في جامعات المملكة، وتحقيق الأهداف المرسومة التي ستنعكس على الطلاب والطالبات من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.

وناقش عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة محضر اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية الذي استضافته جامعة الملك عبدالعزيز في فبراير الماضي، ومناقشة مبادرات وبرامج وزارة الثقافة، ومبادرة نظام مهتم الطلابي، والنظام الشامل كتجارب ناجحة للجامعات.

بدوره أوضح رئيس لجنة عمداء شؤون الطلاب في دورتها الحالية عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي القحطاني، أن الاجتماع هو امتداد للجهود التي تبذلها اللجنة منذ إنشائها، والتي حققت أهدافا مشتركة، حيث أسهمت في توحيد الجهود وتطوير العمل وتحقيق أفضل معايير الجودة في مجال الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، مشيرا إلى أن اللجنة ومن خلال الاجتماعات المستمرة تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء المهني والتنظيمي لعمادات شؤون الطلاب بجامعات المملكة على مستوى الخدمات والأنشطة الطلابية، من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة والتأكيد على أهمية التكامل فيما بين العمادات.

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