"الحارثي" بعد شهادة كبار التنفيذيين من " #هارفارد ": دولتي منحتني الفرصة #اليوم | @mfalharthi للمزيد: https://t.co/fG0aqhDlGj pic.twitter.com/p5dIFfMLuS

شكرا لقرائتكم خبر عن للمساهمة في بناء المستقبل.. "هارفارد" تشهد تخريج 60 طالبا سعوديا والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية