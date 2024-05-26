هل يجوز للمرأة أن تكون وليّة في أمر النكاح؟.. بالفيديو: الشيخ "سليمان الماجد" يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح الشيخ سليمان الماجد، عدم جواز أن تكون المرأة وليّة في أمر النكاح أو تزوج نفسها.

وقال خلال لقاء مع قناة "الرسالة" :"المسألة فيها نزاع بين أهل العلم وقول الجماهير أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وهذا ما دلت عليه النصوص الصريحة الظاهرة بوجوب الولي، ولا يعني ذلك أن يتصرف الولي في مهرها أو قبول أو رفض الزوج أو الخاطب وإنما هو يتولى النكاح".

وتابع:" لكن لا يعني هذا بطلان الأنكحة التي عقدت، حتى الحانبلة الذين يؤكدون ويحزمون في مسألة النكاح بغير ولي يرون أن ما عقد من الأنكحة أنه صحيح لأنه عقد على اجتهاد أو تقليد ولا تفسخ هذه الأنكحة".

وردا على سؤال بشأن أن تكون المرأة "مأذونة" تعقد الأنكحة، قال:"هذة مسألة تحتاج إلى بحث نراجع فيه أهل العلم".