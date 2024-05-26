شكرا لقرائتكم خبر عن 2890 مشروعًا.. اعرف بالأرقام الجهود الإغاثية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الجهود الإغاثية للمملكة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة قدمت للقطاع الصحي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليار و400 مليون دولار أمريكي.
ولفت إلى أن المركز وقع خمس اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية تخص كل من السودان واليمن وسوريا بقيمة تتجاوز 19 مليون دولار وتعنى ببرامج مهمة.
وتؤكد تلك الاتفاقيات التزام المملكة العربية السعودية بإنقاذ الأرواح وحماية المستقبل.
وأضاف أنه فيما يخص اليمن توجه البرامج للتخلص من وباء الملاريا والحصبة ودعم القطاع الصحي، وفي السودان دعم القطاع الصحي مع التركيز على مرضى الغسيل الكلوي، وفي سوريا دعم القطاع الصحي بما يخدم مصلحة الشعب السوري الشقيق.
وتأسس مركز الملك سلمان للإغاثة، في 13 مايو 2015 م بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ليكون الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مساعدات المملكة للخارج.
وقد نفذ المركز حتى الآن 2890 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا في 99 دولة حول العالم من أهمها اليمن وقطاع غزة بفلسطين وسوريا وفلسطين والسودان والصومال وغيرها.
وشملت مساعداته مختلف مجالات الدعم الإغاثي في مقدمتها قطاع الأمن الغذائي وتغذية الأطفال والقطاع الصحي والإيواء والدعم المجتمعي للمرأة والطفل، بالتعاون مع 180 شريكًا دوليًا وأمميًا وإقليميًا ومحليًا".
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة قدمت للقطاع الصحي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليار و400 مليون دولار أمريكي.
مساعدات مركز الملك سلمانوبين أن نصيب منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى في هذا القطاع كان أكثر من 400 مليون دولار عبر 621 مشروعًا.
ولفت إلى أن المركز وقع خمس اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية تخص كل من السودان واليمن وسوريا بقيمة تتجاوز 19 مليون دولار وتعنى ببرامج مهمة.
وتؤكد تلك الاتفاقيات التزام المملكة العربية السعودية بإنقاذ الأرواح وحماية المستقبل.
وأضاف أنه فيما يخص اليمن توجه البرامج للتخلص من وباء الملاريا والحصبة ودعم القطاع الصحي، وفي السودان دعم القطاع الصحي مع التركيز على مرضى الغسيل الكلوي، وفي سوريا دعم القطاع الصحي بما يخدم مصلحة الشعب السوري الشقيق.
2890 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا في 99 دولةوأكد أن الاتفاقيات الموقعة تبرهن على استمرارية مركز الملك سلمان للإغاثة العمل مع منظمة الصحة العالمية للتصدي بشكل مشترك للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، مفيدًا أن هناك مجموعة أخرى من الاتفاقيات قيد الدراسة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية.
وتأسس مركز الملك سلمان للإغاثة، في 13 مايو 2015 م بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ليكون الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مساعدات المملكة للخارج.
وقد نفذ المركز حتى الآن 2890 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا في 99 دولة حول العالم من أهمها اليمن وقطاع غزة بفلسطين وسوريا وفلسطين والسودان والصومال وغيرها.
وشملت مساعداته مختلف مجالات الدعم الإغاثي في مقدمتها قطاع الأمن الغذائي وتغذية الأطفال والقطاع الصحي والإيواء والدعم المجتمعي للمرأة والطفل، بالتعاون مع 180 شريكًا دوليًا وأمميًا وإقليميًا ومحليًا".