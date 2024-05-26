تفاصيل القبض على البلوغر المصرية الشهيرة "هدير عبدالرازق".. والكشف عن التهمة الموجهة إليها!

صحيفة الخليج 365: تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من القبض على البلوغر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وتفصيلاً، رصدت الأجهزة الأمنية المصرية نشر البلوغر المصرية هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور، وفق "القاهرة 24".

كما تم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الجدير بالذكر أن محامي مصري تقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق يتهمها فيه بالتحريض على الفجور.