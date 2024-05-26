شكرا لقرائتكم خبر عن 10 يونيو.. الفرصة الأخيرة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة التعليم أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1446 هـ، حيث ينتهي التسجيل في العاشر من يونيو الجاري.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم عبر نظام ”نور“ الإلكتروني، وأن هناك معايير للأولوية والاستحقاق في قبول الطلبات.

وأشارت إلى أن أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الدراسي غير مستردة في حال قبول الطلب، ويمكن استردادها في حال عدم القبول أو عدم توفير الخدمة.

مراحل التسجيل عبر "نور"



وتبدأ مراحل التسجيل في الخدمة، بفتح باب التسجيل وطلب خدمة النقل المدرسي من خلال نظام «نور»، ودفع أجور التسجيل عبر نظام «سداد»، حيث يتم بعد مرور 48 ساعة تحويل الحالة إلى «قيد الدراسة» حتى إغلاق التسجيل، على أن تخضع كافة الطلبات لمعايير الأولوية والاستحقاق، وبعد مضي 15 يومًا عمل يتم تحويل الحالة إلى «مشمول» للطلبة المطابقين للمعايير.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي معفيون من أجور التسجيل، وأن فتح باب التسجيل المبكر يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أولياء الأمور للاستفادة من الخدمة، والتخطيط المسبق لتقديمها بشكل أفضل.

وأكدت الوزارة أن أجور التسجيل لا تمثل التكلفة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة، وإنما تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان استفادة الفئات المستحقة بشكل كامل.