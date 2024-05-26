شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.