شكرا لقرائتكم بعد حالات التسمم الأخيرة.. شرط ضروري لسلامة الغذاء في المطاعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت اختصاصية سلامة الغذاء حنين بخش، أن سلامة الغذاء تعني تقديم وجبات خالية من أي ملوثات أو مسببات للأمراض، وكثير من المنشآت تفتقد وجود متخصصين في سلامة الغذاء.

حالات التسمم

وتابعت في حوارها إلى العربية: “ساعدت حالات التسمم الأخيرة في تسليط الضوء على أهمية سلامة الغذاء، وفي السابق كان الكثير يعتقد أن سلامة الغذاء هي الوجبات الصحية، لكن سلامة الغذاء تعني تقديم وجبات خالية من أي ملوثات أو مسببات للأمراض”.

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ولفتت إلى أن هناك كثيرًا من المنشآت تفتقد وجود متخصصين في سلامة الغذاء، من حيث متابعة التعبئة والتغليف والحفظ والحرارة وتتبع كل سلسلة العمليات التصنيعية للمادة الغذائية.

وشددت على أنه يجب وجود شخص متخصص مثل أخصائي أو مشرف جودة وسلامة الغذاء ويجب أن يكون موجودًا في كل المطاعم.

اشتباه تسمم في حفر الباطن

وأعلنت أمانة حفر الباطن إغلاق إحدى المنشآت التجارية بعد رصد حالات اشتباه تسمم غذائي، وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وقالت الأمانة في بيان لها: إنها رصدت السبت بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية.

وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة من سحب للعينات للتأكد من الأسباب، وإغلاق المنشأة احترازيًّا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.