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«الداخلية» تستعرض جهود المملكة في خدمة الحجاج

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح)، الذي أقيم بمنطقة المدينة المنورة.

وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف على جهود مبادرة طريق مكة، المستمرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة عبر 11 مطارا في 7 دول هذا العام، هي (باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار).

يذكر، أن معرض وزارة الداخلية يحوي أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام، ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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