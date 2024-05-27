«الداخلية» تستعرض جهود المملكة في خدمة الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح)، الذي أقيم بمنطقة المدينة المنورة.

وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف على جهود مبادرة طريق مكة، المستمرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة عبر 11 مطارا في 7 دول هذا العام، هي (باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار).

يذكر، أن معرض وزارة الداخلية يحوي أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام، ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.