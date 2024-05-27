«الداخلية» تستعرض جهود المملكة في خدمة الحجاج

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وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف على جهود مبادرة طريق مكة، المستمرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة عبر 11 مطارا في 7 دول هذا العام، هي (باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار).
يذكر، أن معرض وزارة الداخلية يحوي أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام، ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.
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