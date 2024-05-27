شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية": مراكز تسويق المنتجات الزراعية تسهم في نمو قطاع الفاكهة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن ارتفاع عدد مراكز الخدمات التسويق للمنتجات الزراعية في عددٍ من المناطق، بحيث بدأ البرنامج في إنشاء (11) مركزًا متكاملًا في كلٍ من: "جازان، نجران، عسير، الباحة، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك".وأوضح البرنامج، أن تلك المراكز تقوم بالدور اللوجستي للمتاجر، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعزيز سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد في قطاع الفاكهة، من خلال استقبال منتجات الفاكهة والقيام بعملية التبريد المبدئي لها؛ بغرض زيادة العمر التخزيني للفاكهة، بالإضافة إلى القيام بعملية، تنظيف، وفرز، وتعبئة، وتغليف منتجات الفاكهة؛ من خلال معدات مجهزة لهذه المهمة، ثم يتم حفظ تلك المنتجات في مستودعات ضخمة مبرّدة ومجهزة موجودة بالمراكز.عملية التسويق والبيعأخيرًا تأتي عملية التسويق والبيع، حيث يتم البيع بعدة طرق؛ سواءً أكان ذلك عن طريق الحراج الإلكتروني، أو المباشر، وأيضًا من خلال ربطها بالمتاجر الإلكترونية، أو إنشاء متاجر بيع صغيرة لرواد الأعمال، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الصناعات التحويلية المبسّطة لاستغلال المنتجات المعرضة للتلف؛ كعصر وتجميد الفواكه التي تجاوزت مرحلة النضج التسويقي.وأكد "ريف السعودية"، أن هذه المراكز تقدّم حلولًا تسويقية ستُغيّر خارطة إنتاج الفاكهة في المملكة، مبينًا أن هذه المراكز هي الخطوة الأولى وسيتم التوسع في هذا النموذج في جميع مناطق المملكة، من خلال عددٍ من المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص والقطاع التعاوني.خدمات ما بعد الحصادأشار "ريف السعودية" إلى مشروع إنشاء مراكز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية؛ يهدف إلى توفير خدمات ما بعد الحصاد، من تنظيف، وفرز وتعبئة، لمنتجات الميز النسبية وتخزينها، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية المتعلقة بسلسلة التبريد؛ وذلك للحفاظ على جودة المنتجات، كما تهدف إلى تقليل سلاسل الإمداد، وإيجاد الحلول التسويقية المستدامة للمزارعين؛ من خلال تنويع قاعدة العملاء، لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر.يُذكر أن إجمالي قيمة الدعم المالي الذي قدّمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لقطاع الفاكهة منذ إطلاق البرنامج، بلغ (102) مليون ريال، استفاد منه (6,322) مستفيداً، فيما وصل حجم إنتاج الفاكهة للقطاعات المستهدفة للبرنامج في العام الماضي (244) ألف طن، ويستهدف البرنامج الوصول بالإنتاج إلى (305) آلاف طن بحلول عام 2026م.