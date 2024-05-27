"التعليم" توضح شروط منح مراتب الشرف لخريجي المرحلة الثانوية

منحت وزارة التعليم خريجي المرحلة الثانوية المتفوقين العديد من المزايا، منها مراتب الشرف الأولى والثانية وفقاً لتقديراتهم، وذلك بمنح من حصل على معدل 97% أو أكثر مرتبة الشرف الأولى، ومنح من تتراوح معدلاتهم التراكمية ما بين 95% فأعلى وأقل من 97% مرتبة الشرف الثانية، إضافة إلى اشتراط عدم رسوب ألطالب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية، وأن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية في مدة أقصاها ثلاث سنوات، وأن يحقق نسبة 98% فأكثر في المواظبة، وأن يحقق نسبة 100% في السلوك، وأن يكون الطالب منتظماً.

شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة

وأوضحت المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب بأن الطالب يعد حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة؛ إذا اجتاز جميع المواد المطلوبة بنجاح وفق الخطة الدراسية، وأنهى ساعات التطوع ومشروع التخرج، ولفتت إلى أنه لا يسمح للطالب بإعادة مادة دراسية نجح فيها لغرض تحسين درجاته أو معدله التراكمي، ولا يسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية التي أتمها بنجاح، وتنطبق قواعد النجاح والرسوب على الطالب المنتظم والملتحق بنظام الانتساب أو التعليم المدمج، ويحتسب المعدل التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية بنسبة (20%) من معدل السنة الأولى، ونسبة (40%) من معدل السنة الثانية، ونسبة (40%) من معدل السنة الثالثة، وعند إكمال الطالب أو تعثره في مادة دراسية، ثم نجاحه فيها خلال اختبار الدور الثاني أو اختبار مواد التعثر فإن الدرجة التي يحصل عليها بعد نجاحه في هذه المادة هي التي ترصد في تقارير المستويات الدراسية، والسجل الأكاديمي وتلغى الدرجة التي رصدت لهذه المادة قبل النجاح.

وأشارت اللائحة إلى أنه يسلم كل طالب تقريرًا إلكترونيًا لكل فصل دراسي؛ يتضمن نتائج جميع المواد الدراسية في الفصل الدراسي، كما يتضمن سجلًا أكاديميًا مؤقتًا ابتداءً من الفصل الدراسي الثالث؛ (يوضح فيه بأن الطالب أنهى الصف بنجاح، أما في حالة وجود مواد تعثر فيذكر في الوثيقة/السجل ما يفيد بذلك)، وفي نهاية المرحلة الثانوية يسلم الطالب الناجح في جميع المواد الدراسية سجلًا أكاديميا معتمدًا يشمل نتائجه في جميع المواد الدراسية في جميع الفصول الدراسية موثقا فيها التقدير والمعدل النهائي للتخرج.

منح مراتب الشرف

شروط منح الطالب مرتبة الشرف الأولى عند التخرج من المرحلة الثانوية

الحصول على معدل 97% أو أكثر

ألا يكون الطالب قد رسب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية

أن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية في مدة أقصاها ثلاث سنوات

أن يحقق نسبة 98% فأكثر في المواظبة

أن يحقق نسبة 100% في السلوك

أن يكون الطالب منتظماً

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