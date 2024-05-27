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شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: خدمة الزائر وإثراء تجربته الإيمانية مرتكز أساسي في خطة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس فور وصوله للمدينة المنورة ميدانيًا، على مسارات عمل المنظومة الدينية في المسجد النبوي، لضمان تنفيذ مراحل الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هجرية.
تهدف الخطة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ وتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ وفق مرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.
مبادرات دينية
سيقوم رئيس الشؤون الدينية خلال زيارته بإطلاق عدد من المبادرات الدينية النوعية في موسم الحج، ويقف عن كثب على مسارات الخِدمات الدينية في المسجد النبوي؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة؛ وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قِيَم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًا وعالميًا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال لقائه بمسؤولي الإدارات الدينية بالرئاسة، أن خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هجرية، ترتكز على محورية خدمة الزائر والعناية باحتياجاته الدينية؛ مع رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا.
توحيد الجهود الدينية
وبيَّن السديس أن جولته التفقدية لمنظومة الخدمات الدينية بالمسجد النبوي؛ تهدف إلى تعزيز توحيد الجهود الدينية إلى جانب تشجيع المسؤولين في الإدارات الدينية الميدانية على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر.
وأعدت وكالة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي، خطة دينية إثرائية لموسم حج ١٤٤٥هجرية؛ بما يساهم في تكامل تقديم الخِدمات الدينية مع شركاء النجاح؛ واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا.
تهدف الخطة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ وتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ وفق مرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.
مبادرات دينية
سيقوم رئيس الشؤون الدينية خلال زيارته بإطلاق عدد من المبادرات الدينية النوعية في موسم الحج، ويقف عن كثب على مسارات الخِدمات الدينية في المسجد النبوي؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة؛ وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قِيَم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًا وعالميًا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال لقائه بمسؤولي الإدارات الدينية بالرئاسة، أن خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هجرية، ترتكز على محورية خدمة الزائر والعناية باحتياجاته الدينية؛ مع رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا.
توحيد الجهود الدينية
وبيَّن السديس أن جولته التفقدية لمنظومة الخدمات الدينية بالمسجد النبوي؛ تهدف إلى تعزيز توحيد الجهود الدينية إلى جانب تشجيع المسؤولين في الإدارات الدينية الميدانية على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر.
وأعدت وكالة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي، خطة دينية إثرائية لموسم حج ١٤٤٥هجرية؛ بما يساهم في تكامل تقديم الخِدمات الدينية مع شركاء النجاح؛ واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا.