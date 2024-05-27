ارتفاع غرامات تجاوز السرعة على الطرق السريعة في المملكة.. هنا تفاصيلها

وفقًا لما أوضحه المرور السعودي، فإن غرامة مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كيلومتر في الساعة على الطريق الذي تبلغ السرعة المحددة فيه 140 كيلومتر في الساعة، تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 2000 ريال.

كما أكد المرور أن هذه المخالفة لا تشملها مبادرة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50%. وهذا يعني أن قائدي المركبات سيضطرون لدفع الغرامة الكاملة في حال ارتكابهم لهذه المخالفة على الطرق السريعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وحماية قائدي المركبات من المخاطر الناجمة عن السرعة الزائدة.