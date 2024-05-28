شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية السعودية 2030.. "طريق مكة" مبادرة ريادية لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة "طريق مكة"

خدمات الحجاج

رؤية 2030

الدمام - شريف احمد - تشكّل مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية، دورًا حيوياً في تسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وهي ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.يتم تنفيذ المبادرة بنجاح بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، إضافة إلى الهيئات الأخرى، مثل الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.وتعمل وزارة الداخلية، على تكريس جميع الإمكانيات لتبسيط إجراءات دخول مستفيدي المبادرة من صالات المبادرة في مطارات دولهم إلى مطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة بأحدث التقنيات، ويشغلها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث بلغات ضيوف الرحمن.وتسهل وزارة الخارجية إجراءات التأشيرات للحجاج وتقدم الدعم اللازم لهم قبل وصولهم، بينما تلتزم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية والفحوصات لضمان سلامة الحجاج، كما تسهم وزارة الحج والعمرة في تنظيم وتوجيه الحجاج لسير العملية بكفاءة.بدورها، تنسق الهيئة العامة للطيران المدني الرحلات الجوية وتوفر الخدمات اللوجستية، وتدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العمليات الجمركية لسلامة الحجاج، كما تستخدم "سدايا" تقنياتها المتقدمة لتحسين وتسريع الإجراءات.وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى إنهاء جميع إجراءات دخول مستفيدي المبادرة قبل وصولهم، ما يسهم بشكل كبير في تسهيل العملية وتوفير الوقت بفضل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وتسعى المبادرة إلى تقديم خدمات ميسرة وسريعة وجعل تجربة الحجاج أكثر راحة، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وينعكس نجاح مبادرة "طريق مكة" في التعاون المثمر مع الجهات والهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمة لضيوف الرحمن.