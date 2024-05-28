شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: متقاعدو القطاعات الأمنية أسهموا في حفظ أمن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والإمارة بمنطقة نجران.

وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران. متقاعدو القطاعات الأمنية وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، ما قدمه المتقاعدون من جهود خلال فترة عملهم في خدمة دينهم ووطنهم، معربًا عن شكره وتقديره لإسهاماتهم مع زملائهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين والزائرين.

