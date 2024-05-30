شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. نجاحات متواصلة لمنظومة الخدمات بمبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة طريق مكة في باكستان

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الدمام - شريف احمد - تواصل مبادرة طريق مكة في باكستان نجاحاتها المتتالية كل عام، بحسب ما أكده سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي.وأشار إلى أن تلك النجاحات تشمل منظومة الخدمات، معلقًا: نلمس هذا النجاح جليًا وواضحًا هذا العام 1445هـ.وعدّ السفير المالكي فتح محطة جديد للمبادرة في مدينة كراتشي, شاهد عيان على النجاح المنقطع النظير في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.ويأتي هذا ضمن برامج رؤية السعودية 2030 التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة "رعاها الله"وما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كما نوه بالمستوى الذي وصلت له الخدمات المقدمة في إطار مبادرة طريق مكة التي تنفذها وزارة الداخلية في دول المبادرة ومنها باكستان.

ولفت إلى جهود اللجان الإشرافية والعاملين في المبادرة وتقديمهم كل ما بوسعهم وتعاونهم مع مختلف الجهات في باكستان لإنجاح سير عملها.

تيسير وتسهيل إجراءات سفر الحجاج للسعودية

وأشاد بنجاح تنفيذ المبادرة في باكستان خلال الأعوام الماضية وبعمق العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.وثمّن تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في باكستان، في تسهيل مهام فريق المبادرة في مطاري إسلام آباد وكراتشي.وبين السفير المالكي، أن المبادرة تسهم في تيسير وتسهيل إجراءات سفر الحجاج للمملكة، لأداء مناسك الحج بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج.ويأتي ذلك على نحو يظهر الدور الرائد للمملكة في خدمة المسلمين من مختلف بقاع الأرض، وتحقيق الراحة للحجاج وإتمام مناسكهم بكل طُمَأنينة حتى عودتهم لبلدانهم سالمين.