شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تطلق خدمة "المرشد التوعوي الرقمي" لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات التوعوية للحجاج

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خدمات ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، إطلاق خدمة المرشد التوعوي الرقمي.وتأتي ضمن منظومة الخدمات التوعوية التي تقدمها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ.وتوفِّر الخدمة محتوى توعويًا تفاعليًا يقدم المواد والرسائل التوعوية بشكل آلي مباشر يثري تجربة الحاج والمعتمر والزائر دون تدخل بشري.كما زُودت الخدمة بمحتوى توعوي شامل لمناسك الحج بـ 15 لغة، عبر منصة الحج والعمرة والزيارة التابعة للرئاسة.وتهدف الرئاسة العامة إلى إيصال المحتوى التوعوي لضيوف الرحمن من خلال المبادرات النوعية.ويأتي هذا تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ببذل كل الجهود في سبيل خدمة البيتين العظيمين، والمشاعر المقدسة وقاصديها من جميع المسلمين.