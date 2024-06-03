شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل سلامة الأغذية وخدمات ذوي الإعاقة.. اشتراطات جديدة لمرافق الضيافة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات مرفق الضيافة السياحي، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وأكدت الوزارة أنه في حال وجود مطابخ مركزية داخل مرفق الضيافة السياحي، فإنه يجب اتباع الاشتراطات الخاصة بمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة. شروط الأنشطة داخل المرافق وألزمت المرخص له في حال كانت الأنشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي يقدم خدمات لغير نزلاء المرفق بإصدار ترخيص مستقل لتلك الأنشطة. ​

وشددت الوزارة على الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات، في مرفق الضيافة السياحي، وتوفير صابون الأيدي، توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، وأوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.

وحددت الوزارة متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.

واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.

وألزمت الوزارة مرفق الضيافة السياحي بإضاءة المواقف والممرات مع الالتزام أيضًا بصيانتها عند الحاجة، وأن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود الملكية معبدة وسليمة ومدهونة وفقاً لمتطلبات الأمانة أو البلدية.

وحظرت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وأوجبت أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى. خدمات ذوي الإعاقة وأكدت على توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المبنى، ويستثنى من ذلك المنشآت المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت الاشتراطات على الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر أي ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ومنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.

وأوضحت أنه في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.

يجب أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.

ونصت الاشتراطات أيضًا على إلزام المرخص له بصيانة اللوحات التجارية والإضاءات والأرضيات وأجهزة التكييف، وتمديدات خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

