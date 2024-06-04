شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان تمنعان صاحبهما من الحصول على تخفيض المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر للأفراد إمكانية تمديد الفترة المسموح بها لسداد المخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد، زلكت هناك حالتين لا يمكن لهما الاستفادة من التخفيض .

ولا يسري تخفيض المخالفات بنسبة 25% وفق المادة 75 من نظام المرور السعودي على الحالتين وهما :

في حال انتهاء مدة الاعتراض (30) يوما وأول مهلة للسداد البالغة (15) يوما. دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة للسداد.

في حال طلب مهلة سداد إضافية تبلغ (90) يوما، وانتهت أول (30) يوما منها قبل تسديد قيمة المخالفة