شكرا لقرائتكم خبر عن Nusuk Wallet أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

خطوة مهمة



تعليمات واشتراطات

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين Nusuk Wallet.وتأتي هذه المحفظة الرقمية كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية فريدة ومتقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي من خلال علامتها التجارية NEO، مما يوفر لهم تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.وقام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بتدشين محفظة نسك الرقمية Nusuk Wallet الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن، بحضور المدير التنفيذي لنسك أعمال ومدير التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة والرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات التابعة للبنك ومستشار تطوير الأعمال بالبنك نايف مُلاعب.معايير الأمانوتستخدم المحفظة الرقمية Nusuk Wallet أحدث التقنيات الناشئة وتقنيات التشفير لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين. ويُعد هذا التعاون بين نسك والبنك معيارًا جديدًا للابتكار في المنطقة، حيث يوفر للحجاج والمعتمرين وسيلة مريحة وموثوقة وآمنة لإدارة أموالهم.وتعد هذه المرحلة بداية لتغيرات كبيرة سنشهدها في الفترة المقبلة، إذ يؤكد الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين قائلًا: "حققنا قفزة بالتعاون مع القطاع البنكي في تطوير محفظة نسك الرقمية Nusuk Wallet، مما يعزز من تجربة وراحة ضيوف الرحمن ويوفر لهم حلولًا آمنة ومبتكرة للدفع".وقال المدير التنفيذي لنسك أعمال ومدير التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة: "إن إطلاق Nusuk Wallet يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث نسعى من خلال هذه المحفظة الرقمية لتقديم حل مبتكر يسهل عليهم إدارة أموالهم بكل أمان وسهولة دون الحاجة لحمل النقد، كما نؤكد التزامنا وسعينا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وخلق تجربة مميزة لا تنسى بداية من الفكرة وحتى الذكرى، مواصلين العمل على تحسين وتطوير خدماتنا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة".وأضاف "أنه وبإطلاق المحفظة الرقمية فإنه تحقق 6 إنجازات على المستوى المحلي والدولي. فهي أول محفظة رقمية وبطاقة مصرفية دولية في العالم، تتيح للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم أثناء تأديتهم لمناسكهم. وبهذه الخطوة، اقتربنا من تحقيق هدفنا في تطوير سوبر آب (SuperApp) ناجح يلبي جميع احتياجات ضيوف الرحمن. ويعد هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الخدمات التقنية، حيث جمعت المحفظة بين التقنية الحديثة وحاجات المستخدمين, وتكامل أحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي، والتشفير، والتحقق من الهوية البيومترية، بالإضافة إلى التقنيات المتقدمة مثل API وSDK المدمج, كما أنها تُعتبر أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم, مصممة لتمكين الحجاج والمعتمرين من إدارة أموالهم خلال فترة إقامتهم وتأديتهم لمناسكهم, هذه ليست سوى بداية الطريق، فبالتعاون مع جميع شركائنا، سنسهم بشكل كبير في خلق تجربة فريدة لا تُنسى لضيوف الرحمن."فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات التابعة للبنك الأهلي السعودي، أن محفظة Nusuk Wallet متوافقة مع التعليمات والاشتراطات التي وضعها البنك المركزي السعودي (ساما) في هذا الشأن، مما يضمن أنها تلبي أعلى معايير الأمان المالي والامتثال التنظيمي، ويؤكد هذا الامتثال على التزام كل من البنك الأهلي السعودي ونسك (وزارة الحج والعمرة) بتوفير حل مالي موثوق للحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء اقتصاد رقمي قوي وآمن".وقدم شكره للبنك المركزي على دعمهم ومنحهم الموافقة للإطلاق التجريبي لتقنية محفظة NEO في Nusuk Wallet للمرحلة الأولى، معربًا عن تقديره لدعمهم المستمر وتعاونهم في تطوير الحلول المالية المبتكرة.وأعرب وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، وفي مقدمتهم البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، والبنك الأهلي السعودي، وجميع الأطراف الأخرى المشاركة.وأكدت وزارة الحج والعمرة استعدادها التام بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على مبادرات تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن, وفتحها الباب أمام الجميع للتعاون وتقديم أفكارهم وحلولهم، بهدف تحقيق التكامل بين كافة الجهات، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن. داعيةً كافات الشركاء في القطاع الخاص إلى تقديم مقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني: [email protected].