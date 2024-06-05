شكرا لقرائتكم خبر عن " بيئة رنية" تطلق ورشة عمل للتوعية بـ "التسمم الدموي في الابل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل بعنوان ” التسمم الدموي في الإبل"، وذلك بمقر المكتب بمحافظة رنية.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، المهندس محمد بن سعد السبيعي، أن الورشة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى المختصين ومربي المواشي حول مرض التسمم الدموي في الإبل وطرق الوقاية منه.إجراءات وقائيةتناولت الورشة تعريف المرض وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المتبعة في حالة الاشتباه أو التأكد من الإصابة.وحول المرض أوضح الدكتور فهد الألفي، مدير الارشاد الزراعي بفرع منطقة مكة المكرمة، أن التسمم الدموي في الإبل هو مرض بكتيري معدي يصيب الإبل، كما يصيب الحيوانات الأخرى ويتميز بارتفاع الحرارة وتورم الغدد الليمفاوية وظهور ورم تحت الجلد في منطقة الرقبة كما يتميز أيضا بأحداث تسمم دموي بكتيري.والمسبب له هو ميكروب الباستريلا ويعيش الميكروب بشكل طبيعي في المجاري النتفسية.تحصين ووقايةأضاف "الألفي" أن الورشة تهدف إلى توعية المربين وملاك الإبل بأهمية التحصين والوقاية ضد مرض التسمم الدموي خصوصًا خلال فترة وبائية المرض من شهر مارس إلى سبتمبر.فيما أكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الورش التدريبية تأتي ضمن الجهود المستمرة للوزارة لرفع الوعي لدى مربي المواشي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.