شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 شهور.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات الإرشاد المكاني بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أعمالها في خدمة قاصدي المسجد النبوي والزائرين، وتقديم خدمات الإرشاد والاستفسار والتواصل باللغات.

وبلغ عدد المستفيدين من التواصل الميداني باللغات 1،617،46 مستفيدًا، و1،154،388 مستفيدًا من الإرشاد المكاني.

فيما بلغ عدد المستفيدين من الإرشاد الديني 253،923 مستفيدًا، كما استقبلت الهيئة 253،951 استفسارًا واردًا عبر قنوات التواصل.

وتواصل الهيئة سعيها الحثيث لتقديم منظومة خدمات متكاملة، وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.