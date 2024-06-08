جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزا بتصنيف QS العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك خالد قفزة نوعية في التصنيف العالمي QS للجامعات لعام 2025م، حيث تقدمت 160 مركزا عالميا بين الجامعات عن مركزها خلال العام الماضي، لتكون في المرتبة 601 عالميا، وتحقق المركز السادس بين الجامعات السعودية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن هذه النتائج هي ثمرة استراتيجية رائدة تهدف إلى تحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

من جهته أشار المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور محمد القحطاني، إلى التقدم النوعي الذي حققته الجامعة في السمعة الأكاديمية، مستعرضا التطور الملحوظ في الأداء البحثي للجامعة خلال الأعوام الخمسة الماضية كما وكيفا، وهو ما انعكس إيجابا على أداء الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.