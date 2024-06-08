جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزا بتصنيف QS العالمي

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وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن هذه النتائج هي ثمرة استراتيجية رائدة تهدف إلى تحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.
من جهته أشار المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور محمد القحطاني، إلى التقدم النوعي الذي حققته الجامعة في السمعة الأكاديمية، مستعرضا التطور الملحوظ في الأداء البحثي للجامعة خلال الأعوام الخمسة الماضية كما وكيفا، وهو ما انعكس إيجابا على أداء الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.
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