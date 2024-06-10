شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مقيمين لترويجهم حملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والميانمارية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة.

وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.