اخبار السعوديه

القبض على 4 مقيمين لترويجهم حملات حج وهمية

0 نشر
واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مقيمين لترويجهم حملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والميانمارية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة.
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا