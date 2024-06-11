السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / منيره بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 12 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط