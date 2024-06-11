شكرا لقرائتكم خبر عن 15 خطيبًا اعتلوا منبر مسجد نمرة.. المفتي أكثرهم وقوفًا والان نبدء بالتفاصيل



وعند الحديث عن خطباء المسجد، يعد المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أكثر الخطباء وقوفاً في منبر مسجد نمرة بعرفات بـ34 خطبة، بدأها 1402هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ25 خطبة على مدار 25 عاماً متواصلة.

وأول من خطب في مسجد نمرة بعرفات، هو الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، بإذن من الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وذلك عام 1343هـ.

وخطب بالناس يوم عرفة في عام 1344هـ، الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيباً حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ.

الدمام - شريف احمد - يعد مسجد نَمرة من أهم المعالم في مشعر عرفات، ويصلي به ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.وعند الحديث عن خطباء المسجد، يعد المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أكثر الخطباء وقوفاً في منبر مسجد نمرة بعرفات بـ34 خطبة، بدأها 1402هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ25 خطبة على مدار 25 عاماً متواصلة.وأول من خطب في مسجد نمرة بعرفات، هو الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، بإذن من الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وذلك عام 1343هـ.وخطب بالناس يوم عرفة في عام 1344هـ، الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيباً حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ.

خطبة يوم عرفة



وبعدها، جرى تكليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، لخلافته في الخطابة بالمسجد في موسم حج 1402هـ، واستمر في الخطابة في منبر مسجد نمرة حتى موسم حج 1436هـ كأطول فترة لخطيب في مسجد نمرة ليعتذر بعد ذلك عن الخطابة لظروفه الصحية.

وشهد عام 1437هـ، تكليف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام الحرم المكي رئيس شؤون الحرمين، بخطبة يوم عرفة، وفي عام 1438هـ، كُلف بالخطبة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء.

كما كُلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ، في عام 1439هـ، بينما في عام 1440هـ كُلف بخطبة عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

وكُلف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ في عام 1377هـ، بالخطابة واستمر فيها حتى عام 1398هـ؛ ولسفره خارج المملكة للعلاج، خلفه في خطبة حج عام 1399هـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وبعد عودته من رحلته العلاجية عاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن ، وألقى خطبة عرفة عامَي 1400هـ، و1401هـ؛ ليعتذر بعد ذلك لظروفه الصحية.وبعدها، جرى تكليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، لخلافته في الخطابة بالمسجد في موسم حج 1402هـ، واستمر في الخطابة في منبر مسجد نمرة حتى موسم حج 1436هـ كأطول فترة لخطيب في مسجد نمرة ليعتذر بعد ذلك عن الخطابة لظروفه الصحية.وشهد عام 1437هـ، تكليف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام الحرم المكي رئيس شؤون الحرمين، بخطبة يوم عرفة، وفي عام 1438هـ، كُلف بالخطبة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء.كما كُلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ، في عام 1439هـ، بينما في عام 1440هـ كُلف بخطبة عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

هيئة كبار العلماء



وفي 1443هـ، وقف عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خطيباً وإماماً بمسجد نمرة، بينما موسم حج 1444 كان عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، هو من خطب في المسجد.

سبق وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الحرمين الشريفين عن صدور الموافقة الملكية بتولي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء الخطبة والصلاة في مسجد نمرة يوم عرفة لهذا العام 1445هـ.

وشهد عام 1441هـ، تكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي بخطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، في 1442هـ، كُلف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بدر بن عبدالعزيز بليلة بالصلاة والخطبة بمسجد نمرة.وفي 1443هـ، وقف عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خطيباً وإماماً بمسجد نمرة، بينما موسم حج 1444 كان عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، هو من خطب في المسجد.سبق وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الحرمين الشريفين عن صدور الموافقة الملكية بتولي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء الخطبة والصلاة في مسجد نمرة يوم عرفة لهذا العام 1445هـ.

توسعة مسجد نمرة

ومر مسجد نمرة بتوسعات تمت على مرِّ التاريخ، وبعد اتساعه أصبحت مقدمة المسجد خارج عرفات، ومؤخرة المسجد في عرفات، وهناك لوحات إرشادية تشير إلى ذلك لكي يعرف الحجاج مواقفهم.

وشهد المسجد أكبر توسعة له في التاريخ بتكلفة 237 مليون ريال، وصار طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترًا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 متراً، ومساحته أكثر من 110 آلاف متر مربع.

ويتواجد خلف المسجد مساحة مظللة تبلغ مساحتها بـ 8000 متر مربع، ويستوعب نحو 350 ألف مصل، وله 6 مآذن ارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً.

ويضم المسجد 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابًا، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.