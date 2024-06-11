السعودية | ضبط 15 مخالفاً لنقلهم 71 شخصاً ليس لديهم تصريح بالحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (15) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (4) وافدين و(11) مواطنًا، لنقلهم (71) مخالفًا، وذلك يوم 4/ 12/ 1445 هـ الموافق 10/ 6/ 2024 م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (15) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبة واحدة مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

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