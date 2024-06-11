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إزالة 18 ألف م2 مبان مهجورة بالشرقية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر مايو الماضي أعمال إزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة، و1.020 متر طولي من الأسوار المتهالكة، وأزالت عددًا من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية والهناجر داخل الأحياء السكنية بمحافظة الخبر، وتطوير 15 مبنى، وتحسين واجهاتها، وذلك ضمن جهودها في إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة جهودها للعمل على تحسين المشهد الحضري بمحافظة الخبر، وحرصها على تحقيق أعلى المعايير الجمالية، داعية ملاك المباني الواقعة ضمن الشوارع المستهدفة إلى المسارعة بإصدار شهادة امتثال المباني.

يذكر أن الأمانة أصدرت خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 1000 شهادة امتثال للمباني القديمة والجديدة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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