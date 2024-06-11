إزالة 18 ألف م2 مبان مهجورة بالشرقية

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة جهودها للعمل على تحسين المشهد الحضري بمحافظة الخبر، وحرصها على تحقيق أعلى المعايير الجمالية، داعية ملاك المباني الواقعة ضمن الشوارع المستهدفة إلى المسارعة بإصدار شهادة امتثال المباني.
يذكر أن الأمانة أصدرت خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 1000 شهادة امتثال للمباني القديمة والجديدة.
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