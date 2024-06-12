شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل سنتان و500 ألف ريال.. عقوبة بيع المنتجات المغشوشة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت النيابة العامة من بيع المنتجات المغشوشة للحجاج أو صنع منتجاتن مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وبينت أن من يقدم على ذلك يعرض نفسه للجسن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أن المنتجات التجارية المعدة للحجاج تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوك من شأنه الغش بها، أو عدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، ومن يخالف ذلك وجبت مساءلته.