وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للحجّ من فلسطين

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وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج فلسطين ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية، فيما تستكمل الوزارة غداً الخميس استقبال باقي الضيوف من فلسطين والبالغ عددهم (2000) حاج وحاجة.
وقدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وعلى تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، ولوزارة الشؤون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة, داعين الله عز وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.
يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم الذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ.
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