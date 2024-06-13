شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للحج.. صحي مكة ينفذ "فرضية" ناجحة لحريق في مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

اختبار تسلسل البلاغ

الدمام - شريف احمد - ضمن استعدادات موسم الحج، نفذ تجمع مكة المكرمة الصحي فرضية حريق في مشعر منى، ضمن استعدادات منظومة الصحة لاستقبال ضيوف الرحمن ورعايتهم.وأقيمت الفرضية على افتراض وقوع حريق في أحد أبراج مشعر منى، وافتراض تسبّبه في حالات هلع واختناق وإغماء وإصابات ووفيات.وتمكنت فرق التجمع من تنفيذ الفرضية بنجاح، من خلال نقل ومباشرة الحالات الإسعافية في زمن قياسي، بواسطة الكوادر الطبية والإسعافية المدربة مسبقًا بحسب المناطق المخصصة لها.وتهدف الفرضية إلى اختبار تسلسل البلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحد إلى عمليات الصحة، وتفعيل غرفة القيادة وإدارة الحدث، إضافة إلى قياس مدى استجابة لجنة الطوارئ والطب الميداني وتنفيذ خطط الإخلاء الخارجي بالمشاعر المقدسة.وتحرص جهات المنظومة الصحية على تنفيذ مثل هذه الفرضيات بانتظام، لضمان الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر الصحية، ولتحقيق السلامة والرعاية لضيوف الرحمن خلال تأدية المناسك.