شكرا لقرائتكم ملتقى إعلام الحج بيئة رقمية تفاعلية لإطلاع العالم على جهود المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقام وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، مأدبة عشاء للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج لهذا العام 1445هـ؛ بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ومعالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد عساف، وعدد من ممثلي القطاعات المشاركة في “ملتقى إعلام الحج”، وذلك بمقر الملتقى في مكة المكرمة.

مبادرة وزارة الإعلام

وثمنت الوفود الإعلامية المستضافة مبادرة وزارة الإعلام التي تعكس اهتمامها بتوطيد أواصر التعاون وتجسير العلاقة بين الإعلاميين الممثلين لمختلف الدول؛ ممن يؤدون رسالتهم الإعلامية في إظهار موسم الحج كونه فريضة إسلامية؛ تحظى بالاهتمام المتواصل من قيادة المملكة – حفظها الله-، وإبراز الجهود المختلفة والمبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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ملتقى إعلام الحج

وتتمثل رسالة “ملتقى إعلام الحج” في كونه بيئة رقمية تفاعلية تسهم في تمكين ممثلي وسائل الإعلام من أداء مهامهم في مواكبة موسم الحج إعلاميًا لهذا العام.

ويشهد الملتقى حضور 1500 إعلامي من مختلف دول العالم، ويقدم خدماته لأكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية ودولية.

ويضم الملتقى 11 منطقة إعلامية داعمة، ومعرضًا إعلاميًا تفاعليًا يبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويجمع الملتقى مختلف قطاعات منظومة الإعلام في مكان واحد، لتمكينها من دعم العمل الإعلامي لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام، وتوفير التقنيات الحديثة لتحقيق مزيد من الابتكار والإبداع، بما يعكس مستوى التطور والتحوُّل الكبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.