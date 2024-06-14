شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 4 شروط لإصدار الترخيص الفني لليخوت السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تعديلا للائحة التنظيمية لليخوت السعودية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح نموذج العمل وبيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة باليخوت والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.

ونصّت اللائحة على 4 اشتراطات لإصدار الترخيص الفني «السياحي والترفيهي»، تتضمن إلزام المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض بتقديم طلب عبر المنصة​​​ الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية. أهم المستندات وأوضحت أن المستندات تشمل، ​نسخة من الترخيص الملاحي، وتقرير حديث للفحص العام، ووثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام، ورخصة اللاسلكي للسفينة، والإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية، والدرون، والدبابات المائية، والهليكوبتر، وكذلك الأنشطة البحرية كالغوص، والصيد الترفيهي، والغطس والأنشطة الهوائية البحرية.

وتوافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني «السياحي الترفيهي» خلال مدة لا تتجاوز «24» ساعة من اكتمال الطلب. شروط التعديل وأوضحت اللائحة أنه للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني «السياحي الترفيهي» بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب.

ولفتت إلى أن في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات. ​

وأضافت التعديلات مصطلح «تأجير سياحي»، بالاضافة إلى «الترخيص الفني «السياحي والترفيهي».

وأكدت على أن تكون مدة سريان الترخيص 6 أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني «السياحي والترفيهي». ​

واشترطت اللائحة للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.