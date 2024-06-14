شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 46 مئوية.. "الأرصاد" يوضح حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، خلال الساعة الحالية، أن يكون الطقس على مكة المكرمة والمدينة المنورة غائمًا جزئيًا وصحوًا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون سرعة الرياح 14 كم/ساعة.

فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12 كم/ساعة.

وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كم/ساعة.