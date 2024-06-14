شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يغادر المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم، المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه - رضوان الله عليهما-.وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.