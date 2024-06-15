شكرا لقرائتكم خبر عن انعم بالطمأنينة واليسر.. نصائح ليوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

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تجنب المرتفعات

الدمام - شريف احمد - أوردت وزارة الحج والعمرة عددًا من النصائح عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، لقضاء يوم عرفة بيسر وطمأنينة.ودعت الوزارة حجاج بيت الله إلى الوقوف في أي مكان من عرفة، والابتعاد عن الزحام قدر الإمكان.وأوصت باستغلال الوقت في الدعاء وعدم رفع الصوت أثناءه، إضافة إلى تجنب الافتراش على الطريق.ودعت الوزارة إلى التنقّل بين المشاعر المقدّسة بأمان، باتباع مسارات التفويج التي تمت تهيئتها من أجلهم، مؤكدة على الحجاج أنه لا حاجة لصعود المرتفعات والصخور.وحذرت من صعود الجبال والمناطق العالية والوقوف على الصخور غير المستقرة والخروج من مسارات التفويج ومخالفة توجيهات المنظمين.