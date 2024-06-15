شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات شديدة.. ضبط 12950 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

إجمالي المخالفين

عقوبات المخالفين لنظام أمن الحدود للسعودية

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمناطق المملكة، عن ضبط عدد من المخالفين.وجاء ذلك عن الفترة من 29/ 11/ 1445 هـ الموافق 06/ 06/ 2024م إلى 06/ 12/ 1445هـ الموافق 12/ 06/ 2024م.وأوضحت الحملة أنه بلغ إجمالي المخالفين الذين ضُبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12950) مخالفًا.وبينت أن منهم (8213) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3340) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1397) مخالفًا لنظام العمل.كما بلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (817) شخصًا (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى.وضبط (104) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.هذا وبلغ إجمالي من يجري إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (30131) وافدًا مخالفًا، منهم (29154) رجلاً، و(977) امرأة، فيما أحيل (22461) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2343) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9741) مخالفًا.وزارة الداخلية أكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.هذا إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.