شكرا لقرائتكم خبر عن من علو شاهق.. شاهد ضيوف الرحمن في مشعر عرفات بالأقمار الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" من علو شاهق وعبر صور الأقمار الصناعية، ضيوف الرحمن وهم يستقرّون على جبل الرحمة في مشعر عرفات بيسر وطمانينة.

سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج. عدد الحجاج 1445 وأوضح الربيعة أن عدد حجاج موسم 1445 هـ بلغ 1.8 مليون حاج، من أكتر من 200 دولة، وأكد أن جميعهم وقفوا بالصعيد الطاهر، مؤكدًا على استكمال المناسك بالتوجه إلى مزدلفة، ما بعدها.

وأشاد بحملة لا حج بلا تصريح، مؤكدًا أن إطلاق بطاقة "نسك" من منجزات موسم الحج 1445 هـ، والتي كان لها دورًا فعالًا في إرشاد الحاج.