شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: استغلوا العيد بالفرحة والجمعة ولا تكدرون على أحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق خلال مقطع مرئي، هنأ فيه الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، مقدمًا نصيحة للجميع.

وظهر الزعاق خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة إكس، حيث قال: “استغلوا العيد بالفرحة والجمعة والوناسة، ولا تكدرون على أحد بيوم العيد”.

وتابع قائلًا:” خليك أعمى عن مناظر الناس، لا تقعد تنتقد وتعيب”، مشيرًا أن المجتمع النسوي دائمًا ما يتحدث عن ملابس الآخرين.