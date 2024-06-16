القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول القرية.. مصر: تفاصيل نشوب مشاجرة بين عائلتين بالعصي والأسلحة النارية بسبب حرق فتاة

صحيفة الخليج 365: وقعت مشاجرة حادة بين عائلتين بالعصي والأسلحة النارية لمحاولة إحراق المنازل والممتلكات في مصر، مما أسفرت عن وقوع إصابات.

خلافات ثأرية

وفي التفاصيل، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بوقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية كحك بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات ثأرية عقب مصرع فتاة من إحدى العائلتين على يد شباب من العائلة الأخرى حرقا قبل شهرين فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول القرية.

إشعال النيران

واتضح أن 4 شباب أشعلوا النيران بجسد الفتاة، ما أدى لمصرعها، فيما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتهمين.

تجدد الخلافات

وتجددت الخلافات مرة أخرى بين العائلتين بعد مرور أسابيع على الحادث، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الأمور وضبط المتسببين في الأحداث والأدوات المستخدمة، إضافة إلى منع الدخول والخروج من القرية.