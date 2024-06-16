شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بحفاوة وترحاب.. 3 مواقع لاستقبال الحجاج التائهين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدّت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إرشاد التائهين لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.

ويكون في استقبال الحجاج التائهين بحفاوة وترحاب مرشدون باللغات العالمية في مداخل المسجد الحرام وأروقته يخاطبونهم بلغاتهم المختلفة؛ وذلك تيسيراً وتسهيلاً لهم لأداء مناسكهم.

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ويجري استقبال الحجاج التائهين وإرشادهم إلى وجهتهم عبر تسجيل بياناتهم في تطبيق (إرشاد التائه)، كما تتواجد الخدمة في ثلاثة مواقع هي: توسعة الملك فهد -رحمه الله- باب (79)، منطقة أجياد خلف دورات المياه رقم (3)، منطقة القشاشية، وتقدم على مدار 24 ساعة.



وتتضمن الخدمة إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته، والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى، ومساعدة التائهين الأطفال أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات المسجد الحرام، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات، وحثهم على استخدام الخرائط التفاعلية من خلال الباركودات الإلكترونية للوصول لوجهتهم بيسر وسهولة.

3 نقاط لاستقبال الحجاج التائهين