شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة ومنى الساعات القادمة.. غائم جزئيًا والحرارة 37 مئوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة ومنى 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10 - 30 كم/ساعة.
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس في السعودية اليوم الأحد.
وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة ومنى 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10 - 30 كم/ساعة.
طقس المملكة اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس في السعودية اليوم الأحد.
وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.